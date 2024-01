Le Comité d’organisation des Jeux olympiques Paris 2024 a dévoilé mercredi les porteurs de la flamme olympique et paralympique, choisis par les 34 fédérations des sports représentés aux Jeux d’été ainsi que la Fédération tahitienne de surf, et qui seront les capitaines d’un des 69 relais collectifs de la flamme.

Sur les 11 000 porteurs, près de 3 000 le feront au sein de 69 relais collectifs composés de 24 personnes et emmenés par un coach choisi par les 34 fédérations olympiques et paralympiques des sports représentés aux Jeux d’été ainsi que la Fédération tahitienne de surf. Parmi eux, Laura Flessel, double championne olympique d’escrime et ancienne ministre des Sports, Camille Lacourt, quintuple champion du monde de natation, Charline Picon, double médaillée olympique en planche ou encore Pascal Gentil, médaillé de bronze olympique 2000 et 2004 en taekwondo.

“C’est un immense honneur d’être capitaine d’une équipe de relayeurs composée de jeunes, de bénévoles, de juges, de seniors… et paritaire”, sourit l’ancien capitaine de l’équipe de France de taekwondo. “Ca va être un moment festif et symbolique”, poursuit-il en faisant référence à la présentation par Tony Estanguet, président de Paris 2024 et Thomas Bach, président du CIO.

Avant cela, les relayeurs collectifs auront sillonné l’Hexagone et les collectivités d’Outre-Mer depuis le 8 mai, s’invitant dans des “lieux

iconiques” chers à Paris 2024, comme le Mont-Saint-Michel pour l’équipe constituée par la Fédération française de cyclisme, la plage d’Omaha Beach pour celle de son homologue de l’équitation ou encore la grotte de Lascaux pour la Fédération française d’escrime. A Bordeaux et Blois, les 24 skateurs de la Fédération française de roller et skateboard, emmenés par le champion d’Europe Vincent Milou, déambuleront dans les rues pour surprendre les habitants.

Pour la flamme paralympique, qui arrivera en France à Calais le 25 août, après avoir traversé la Manche, le comité paralympique et sportif français

(CPSF) a constitué 6 relais collectifs, pour un total de 200 relayeurs, afin de dévoiler six facettes du para-sport, à l’instar des jeunes pousses, des aidants ou encore des bénévoles.