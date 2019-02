Un mois après le lancement de son appel à candidatures, le programme dédié au financement des startups en phase d’amorçage, “IntilaQ Fast Track”, a été clôturé avec l’annonce des 5 startups gagnantes.

Selon un communiqué de presse du centre d’affaires et d’innovation “IntliaQ”, une enveloppe de 1 million de dinars sera prochainement débloquée au profit des sociétés retenues, sous forme de tickets individuels d’investissement allant jusqu’à 300 mille dinars.

“IntilaQ Innovation Hub”, le leader national du financement des startups (+14 million de dinars d’investissement), avait lancé le 7 janvier 2019 “IntilaQ Fast Track” : Un programme fortement inspiré de la pratique des Business Angels dans les pays “Startup Friendly” et ayant pour principal objectif le raccourcissement du processus de la première levée de fonds, habituellement chronophage, à une durée ne dépassant pas un mois.

Ce qui permettra aux entrepreneurs de se focaliser plus sur les problématiques inhérentes à leurs business, à savoir, le développement du produit, le marketing…

Après un bootcamp préparatif de trois jours, les 11 candidats présélectionnés avaient pitché leurs projets respectifs devant le Comité d’investissement d’IntilaQ qui a fini par en retenir 5, à savoir :

1/ Cloudshift (300 mille dinars d’investissement) : éditeur d’une solution d’optimisation continue de la consommation du cloud et des plans SAAS.

2/ Deepera (200 mille dinars d’investissement) : une startup fintech qui propose une solution basée sur l’intelligence artificielle ayant pour objectif de démocratiser le placement financier.

3/ Appro.tn (200 mille dinars d’investissement) : éditeur d’une solution dédiée à l’automatisation intelligente des opérations d’approvisionnement des petites et moyennes entreprises.

4/ Attila Tel (150 mille dinars d’investissement) : éditeur d’une solution basée sur l’intelligence artificielle dédiée à l’amélioration du “customer engagement” chez les opérateurs télécoms.

5/ Wescore (150 mille dinars d’investissement) : éditeur d’une solution de management et de fidélisation des communautés (sportives, associatives…).

Bassem Bouguerra, le directeur exécutif d’IntilaQ, a annoncé que le “Fast Track” sera renouvelé chaque année, et qu’au-delà de l’impact direct sur les sociétés bénéficiaires, “IntilaQ” vise, via ce programme, l’enracinement d’une nouvelle culture d’investissement et l’instauration de nouveaux standards de financement pour les startups.