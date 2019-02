L’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) a annoncé, jeudi 7 février, la réduction des frais de la formation légale des sociétés onshores et offshores, suite à la promulgation d’une loi relative au registre national des entreprises (loi n°52 pour l’année 2018, du 29 octobre 2018).

Selon le site électronique de l’APII, la réduction des frais de la formation légale pour les sociétés allait de 382 dinars à 230 dinars pour les sociétés onshores et de 232 dinars à 80 dinars pour les sociétés offshores.

L’Agence a, également, annoncé la mise à jour de la liste des documents nécessaires pour la formation des différentes entreprises et qui est en vigueur depuis 5 février 2019.

La registre national des entreprises a pour but de renforcer la transparence des transactions économiques et financières à travers la collecte des données, des informations et des documents spécifiques aux personnes physiques et morales exerçant dans le domaine économique et dans les associations afin de les mettre à la disposition du public et des structures de l’Etat concernées par ces informations.