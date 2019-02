L’artiste franco-tunisien El Seed expose une nouvelle collection d’œuvres d’art intitulée “Tabula Rasa” à la galerie londonienne “Lazinc Gallery”. “Tabula Rasa” qui est sa première exposition personnelle au Royaume-Uni se poursuit du 25 janvier au 09 mars 2019.

Présentant “Tabula Rasa”, l’artiste écrit sur sa page, “ce travail s’inscrit dans la continuité de mon engagement dans la calligraphie arabe, les œuvres invoquent non seulement les mots et leur signification mais aussi leur mouvement. Pour cette exposition, j’ai développé mon propre processus, en enlevant les œuvres, dans le but d’accéder à ma propre ‘Tabula Rasa'”.

Il explique les fondements du concept “Tabula Rasa, mis au point par John Locke, philosophe du 17e siècle, selon lequel l’esprit humain à la naissance est telle une ardoise complète mais réceptive sur laquelle l’expérience imprègne la connaissance”. Les toiles exposées représentent pour l‘artiste un point de départ de cette idée de Tabula Rasa, avec pour but de modifier les idées préconçues, profondément ancrées, sur l’écriture et la culture arabes”.

Dans un texte publié sur le site de la galerie londonienne ( https://www.lazinc.com/exhibitions/1395/ ), El Seed indique: “je crois vraiment que l’art est un moyen d’ouvrir le dialogue. J’aime penser que mon art puisse dépasser les limites que nous nous érigeons entre nous-mêmes quelles soient physiques, culturelles ou linguistiques. Mon exposition à Lazinc représente un nouveau style de peinture où je tente de décomposer mon processus de pensées en couches. Elle demande également au spectateur de s’interroger sur la façon dont il pense et à quel point il était affecté par des suppositions ou des idées fausses.”

El Seed est l’auteur de “calligraffitis”, un mélange de calligraphie arabe et de graffiti. Il propose un style graphique unique en son genre, alliant poésie, calligraphie et graffiti, qui diffuse des messages de paix et de beauté.