Deux chercheurs finlandais viennent d’annoncer le premier vaccin au monde pour un insecte, à savoir le PrimeBee destiné, comme son nom l’indique aux abeilles, a fait savoir, récemment, le magazine environnemental français Futura Planète.

Le vaccin sera administré aux abeilles dépourvues d’anticorps, pour lutter contre une maladie bactérienne ravageuse, à savoir la loque américaine, une maladie du couvain (ensemble des œufs, larves et nymphes, protégés par les nourrices -ouvrières d’abeilles).

Causée par la bactérie Paenibacillus larvae, elle entraîne la mort certaine de toute la colonie infectée. Une trouvaille dont pourraient bénéficier d’autres espèces, autres que les insectes, et qui pourrait remplacer les antibiotiques dans les élevages de poules et de poissons, a ajouté le magazine.

La maladie cause ainsi des pertes considérables aux apiculteurs à travers le monde. En Europe, ces derniers ne peuvent pas utiliser d’antibiotiques pour prévenir l’infection, car il y a une tolérance zéro pour les résidus d’antibiotiques dans le miel. Aux Etats-Unis, où ils sont autorisés, la bactérie a développé une résistance au traitement. Seul remède efficace trouvé à ce jour : détruire les ruches contaminées par le feu pour éviter une dissémination.