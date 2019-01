Le taux de remplissage des 33 barrages en Tunisie a atteint 75% de leur capacité totale, soit des quantités stockées s’élevant à 1,420 milliard de mètres cubes (m3) sur une capacité totale d’environ 2,100 milliards de m3, a annoncé le directeur général des barrages et des grands chantiers hydrauliques, Fayez M’sallim.

Ainsi, le barrage de Sidi Salem, l’un des plus grands du pays, est actuellement rempli à 50%, soit 260 millions de mètres cubes. “Nous pouvons relier les barrages les uns aux autres pour éviter les inondations”, explique M’sallim, ajoutant que de grandes quantités d’eau ont été déversées, à la fin de la semaine dernière, du barrage Mellègue au nord vers le barrage de Sidi Salem pour ajuster le débit de l’eau et éviter les inondations.

Evoquant les nouveaux ouvrages hydrauliques, M’sallim a fait savoir que trois barrages sont en cours de construction, à savoir “Douamisse” (gouvernorat de Bizerte), Mellègue supérieur (gouvernorat du Kef) et “El Kalaa” (gouvernorat de Sousse).

Mais trois autres barrages seront bientôt également construits: “El Saïdia” (gouvernorat de Manouba), “Tessa” (gouvernorat du Kef) et “Khaled” (gouvernorat de Béja), et ce après l’adoption par le Parlement de l’accord de crédit, signé le 28 janvier 2019, entre la Tunisie et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) de 30 millions de dinars koweïtiens (environ 297 millions de dinars).