Le Conseil de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a décidé d’infliger une amende de 10 mille dinars à la chaîne de télévision privée “Attassia” ainsi que la suspension pour deux semaines de la rubrique “l’inspecteur Bilal” du programme “Idhhak Maâna”.

Prise à l’issue d’une réunion tenue le 21 janvier 2019, cette décision prend effet à compter de la date de l’avertissement du représentant légal de la chaîne.

Selon un communiqué rendu public lundi 28 janvier, la HAICA a également décidé le retrait de la rubrique, objet de la sanction, du site électronique de la chaîne et des pages des réseaux sociaux y afférentes ainsi que l’interdiction de sa rediffusion ou de son utilisation.

Cette décision vient suite à la diffusion le 18 décembre 2018 d’un épisode de la rubrique en question, et dans lequel une petite fille a été invitée en compagnie de sa maman pour les faire passer sur le détecteur de mensonge. Il s’agissait de faire croire à la mère que ladite fille n’était pas la sienne et d’exposer ainsi l’enfant à une forte pression psychologique sans prendre en considération son âge et sa vulnérabilité.

Bien que le représentant légal de la chaîne ait affirmé que “la chaîne avait l’accord préalable des parents de la petite fille sur le contenu de la rubrique avant le tournage et que le détecteur de mensonge n’était qu’un jouet ayant servi à la mise en scène, l’argument n’engage que lui-même, explique la HAICA.

Selon elle, l’accord des parents et la présence de la mère dans cette rubrique ne peut légitimer l’exposition de l’enfant à cette pression. Ainsi l’accord des parents ne peut être pris en considération si l’intérêt vertueux du message médiatique n’est pas avéré.