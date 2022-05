Le porte-parole officiel du gouvernement et ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Nasreddine Nsibi, souligne que le gouvernement s’emploie à mettre en place des solutions radicales pour assurer la pérennité financière des institutions médiatiques.

Lors d’un atelier organisé vendredi 20 mai 2022 à Tunis consacré à l’annonce du lancement du programme suisse “Takween” (Formation), Nsibi a affirmé que le gouvernement prend très au sérieux le dossier médiatique, qu’il a qualifié de “compliqué”, mais rassurant sur “l’ouverture de la structure gouvernementale au dialogue” et son intention de tenir des séances de négociation prochainement avenir.

Cependant, il estime que l’intervention dans ce secteur nécessite du temps ainsi que de larges concertations avec différents intervenants, à l’instar de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA), qui représente le secteur et en assure la supervision.

Commentant le sit-in observé vendredi à La Kasbah par le Syndicat des journalistes tunisiens (SNJT) et la Fédération générale des médias pour revendiquer la régularisation des dossiers de “Cactus Prod” et de la station radio “Zeytouna FM”, le porte-parole du gouvernement a expliqué que ces dossiers requièrent des capacités financières et des ressources, réitérant toutefois l’engagement du gouvernement à travailler avec le sérieux requis pour trouver une solution et se tenir aux côtés des médias et de leurs travailleurs.