La Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) de Tunisie a condamné la couverture médiatique des crimes commis par l’entité sioniste contre le peuple palestinien.

La HAICA a constaté que de nombreux médias européens ont enfreint les normes internationales et les règles professionnelles et déontologiques de la profession journalistique en diffusant de la désinformation et de la propagande, en incitant à la haine et en justifiant les assassinats systématiques par les forces d’occupation.

La HAICA a également déploré le silence des instances de régulation européennes, en particulier l’Autorité de régulation française “Arcom”, face à ces graves violations.

La HAICA appelle les instances de régulation européennes, ainsi que la Fédération internationale des journalistes (FIJ), à agir pour limiter le dérapage professionnel et éthique de nombreux médias audiovisuels.

La HAICA a également salué le rôle joué par les médias nationaux dans la couverture de la situation en Palestine, et les a appelés à faire preuve de professionnalisme et à respecter l’éthique journalistique.