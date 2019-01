Le gouvernement a élaboré une stratégie de relance du secteur textile et habillement, pour la période 2019-2023, qui sera suivie par la signature d’un pacte sectoriel entre le gouvernement et la Fédération tunisienne du textile/habillement. C’est ce qu’a déclaré, dimanche 27 janvier à Sousse, le ministre de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises, Slim Feriani, au cours du congrès annuel de ladite fédération.

Cette stratégie s’inscrit, a-t-il expliqué, dans le cadre du plan de relance économique 2019-2020, élaboré par le Conseil d’analyses économiques et basé sur six axes.

Il a rappelé qu’un plan d’action, soumis à un conseil ministériel restreint en juin 2017, a favorisé 22 mesures dont la plupart ont été réalisées. Ce plan stipule le rééchelonnement des dettes des entreprises auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) sur 6 ans, avec une année de grâce, la restructuration des dettes fiscales sur 5 ans, avec une année de grâce, et l’accélération de la réalisation de l’extension du pôle de compétitivité Monastir-El Fejja.

Il a ajouté que l’Etat a alloué une enveloppe de 1 million de dinars pour la réalisation d’une étude stratégique sur le secteur du textile afin de garantir un secteur à haute technologie et à forte valeur ajoutée.

Pour sa part, le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, Samir Majoul, a souligné que les professionnels du textile ont réussi à surmonter les difficultés rencontrées dans le secteur au cours des dernières années, avec la prise d’initiatives et en tenant compte des changements à l’intérieur et l’extérieur du pays.

Il a rappelé dans ce cadre que les exportations du secteur textile ont cru, en 2018, de 18% en dinars, et de 3,5% en euros, par rapport à l’année 2017, et que les intentions d’investissement ont augmenté de 40% en 2018, permettant la création de 16.500 emplois.

En dépit de cette reprise, le secteur du textile reste cependant la victime du commerce parallèle, et fait face au manque de main-d’œuvre spécialisée et de l’absence de zones industrielle spécialisées.

Les professionnels du secteur font face à la lenteur des procédures administratives, la dégradation du climat d’investissement et la détérioration des infrastructures.

Ce congrès a permis d’exposer la stratégie de relance du secteur (2019-2023), qui constituera un pacte qui sera signé, prochainement, par la Fédération et le gouvernement.

Le plan de relance vise la mise en place d’un modèle de gouvernance public-privé dans le secteur du textile/habillement et le lancement de 10 projets stratégiques.