La régularisation de la situation des agglomérations urbaines installées sur les terres domaniales ainsi que celle des biens des étrangers et le redéploiement des terres domaniales récupérées seront finalisées en 2019. C’est ce qu’a promis le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Hédi Makni.

“La régularisation de ces dossiers et la défense des intérêts des tunisiens n’ont rien à voir avec les échéances électorales prévues pour cette année et n’obéissent à aucun calcul”, a-t-il assuré dans une déclaration de l’Agence TAP, en marge d’une cérémonie organisée à Hammamet, à l’honneur des agents et cadres du ministère partis à la retraite, vendredi 25 janvier.

Le département des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières a aussi recensé tous les biens des étrangers qui sont répartis en deux catégories.

La première concerne les biens dont la gestion est confiée au ministère en vertu de conventions signées avec la Société nationale immobilière de Tunisie (SNIT).

La deuxième porte sur les biens privés des étrangers dont la gestion ne relève pas des prérogatives du ministère, a t-il précisé.

Les biens relevant de la première catégorie seront cédés mais à des prix qui tiennent compte de l’ancienneté et de la nature de leur occupation, a fait savoir le ministre.