Les startups tunisiennes font face à des grandes difficultés pour faire la première levée de fonds, primordiale pour amorcer leurs business. En effet, certaines institutions financières de la place, inadaptées à ce type d’investissement, ralentissent et découragent même toute initiative entrepreneuriale.

IntilaQ, hub d’innovation et d’investissement et leader national de financement des startups technologiques, a décidé de prendre les choses en main en proposant un mécanisme innovant de financement des startups en phase d’amorçage. L’initiative porte le nom de «IntilaQ Fast Track».

En d’autres termes, le programme se propose de raccourcir le processus de la première levée de fonds, habituellement chronophage, à une durée ne dépassant pas un mois, permettant ainsi aux entrepreneurs de se focaliser plus sur les problématiques inhérentes à leurs business, à savoir le développement du produit, le recrutement, le marketing…

Les candidats retenus participeront à un bootcamp de 3 jours durant lequel ils seront accompagnés sur les volets les plus importants pour une start-up en “early stage”: le produit, le marché, la concurrence et le marketing/sales.

A l’issue du bootcamp et lors du «Demo Day», les candidats pitcheront leur projet devant les membres du Comité d’investissement d’IntilaQ en vue de décrocher un ticket d’investissement allant jusqu’à trois cent mille dinars.

Le mécanisme Fast Track est fortement inspiré de la logique d’investissement des Business Angels dans les pays «Startup Friendly» tels que les Etats-Unis -ces derniers n’ont pas besoin de business-plan de cent pages pour prendre des décisions d’investissement. Ils se contentent juste d’évaluer les éléments clés suivants : équipe fondatrice, produit, marché et concurrence.

«A IntilaQ, nous avons constaté les difficultés des startups à faire leur première levée de fonds, ce qui nous a poussé à réfléchir à une alternative qui abrégerait les souffrances de nos jeunes entrepreneurs», a déclaré Bassam Bouguerra, directeur exécutif de IntilaQ. «Ce programme vient appuyer notre politique de soutien aux startups sur les phases les plus critiques de leurs vies et là où il y a un gap en terme de financement à savoir le “early stage” et le “growth stage”, a ajouté M. Bouguerra.

La timeline du programme est la suivante :

Appel à candidature : du 07 au 20 janvier 2019 ;

Screening des candidatures : du 21 au 25 janvier 2019 ;

Présélection pour le bootcamp de 12 candidats : le 26 janvier 2019 ;

Le bootcamp : du 1 er au 03 février 2019 ;

au 03 février 2019 ; Le «Demo Day» : le 4 février 2019,

Annonce des 5 candidats gagnants : le 08 février 2019

La signature des pactes d’actionnaires : le 11 février 2019.

Le premier gagnant aura un ticket de 300.000 dinars, les deux deuxièmes un ticket de 200.000 dinars chacun et les deux autres un ticket de 150.000 dinars chacun.

Les candidatures sont acceptées sur le lien ci-contre : http://intilaq.tn/fast- track/

Pour plus d’informations, contactez :

T:+216 71 858 410

E: contact@intilaq.tn

A propos d’IntilaQ

IntilaQ est un Hub d’innovation et d’investissement fondé fin 2014 par Qatar Friendship Fund & Microsoft et ayant pour mission la dynamisation de l’écosystème des startups technologiques en Tunisie. L’intervention d’IntilaQ s’illustre sur 2 plans :

Le premier volet est le support direct des startups via une offre d’accompagnement 360° couvrant les aspects suivants : Financement (allant jusqu’à 1 MDT), accompagnement technique, conseil Business, support sur le recrutement et amélioration de la visibilité des startups à travers les partenaires média (PR boost).

La deuxième intervention impacte l’écosystème dans sa globalité (étudiants développeurs, développeurs, startups, chercheurs…) avec des formations et des événements autour des dernières tendances technologiques. Cette activité vise essentiellement la démocratisation de l’usage de certaines technologies, la mise à niveau des développeurs tunisiens et l’identification de nouvelles opportunités de Business.

IntilaQ compte déjà parmi ses principales réalisations :