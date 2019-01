L’UBCI informe que lors de son Conseil d’Administration tenu le 18 Janvier 2019, BNP PARIBAS a porté à la connaissance du Conseil avoir ouvert une réflexion stratégique sur sa participation au capital de l’UBCI.

BNP PARIBAS indique que cette démarche vise à explorer les alternatives et les partenariats possibles permettant à l’UBCI de mieux mettre en œuvre son potentiel de développement dans les années qui viennent au bénéfice de ses actionnaires, de ses clients et des équipes de la Banque et que, dans ce cadre, un processus non exclusif est engagé avec de tels partenaires.

L’UBCI procédera à l’information du marché des suites éventuelles du processus ainsi engagé.

