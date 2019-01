Le volume d’échanges sur les marchés des titres de capital de la cote de la Bourse a atteint 1 898 millions de dinars contre 2 237 millions de dinars en 2017, soit une régression de 15%.

Le secteur des sociétés financières, représentant 47% de la capitalisation boursière, a accaparé la plus grande part du marché avec 39% du volume global, en progression de 54% par rapport à l’année 2017. Etant précisé que cette performance est essentiellement imputable au secteur bancaire qui a marqué une hausse du volume d’échanges de 43%.

En deuxième position se classe le secteur des biens de consommation, représentant 33% de la capitalisation boursière, avec une part de 32% du volume global du marché, enregistrant une régression de 52% du volume d’échanges par rapport à l’année 2017.

Pour les autres secteurs, représentant 20% de la capitalisation boursière, cinq secteurs ont affiché une hausse de leurs volumes d’échanges par rapport à l’année précédente ; +308% pour le secteur télécommunications, +207% pour le secteur pétrole et gaz, +54% pour le secteur services aux consommateurs, +4% pour le secteur matériaux de base et +1% pour le secteur industries et deux secteurs ont enregistré une baisse, à savoir: le secteur de la santé (-38%) et le secteur technologie (-14%).

Répartition du volume d’échanges par catégorie d’investisseurs sur l’année 2018/2017