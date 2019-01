L’Assemblée des représentants du peuple a adopté, mercredi 16 janvier le projet de loi sur la sécurité sociale à une majorité de 118 voix pour, 7 abstentions et 13 contre.

En vertu de ce projet de loi, une institution publique sera créée. Elle portera le nom d'”Agence nationale d’intégration et de développement social” et aura pour mission d’actualiser le registre de la pauvreté et la liste des bénéficiaires des aides sociales.

Cette agence sera chargée d’élaborer un rapport annuel qui sera soumis au président de l’ARP et au président de la République.