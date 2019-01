Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDS) a organisé dimanche à la Galerie de l’information à l’Avenue Habib Bourguiba dans la capitale une exposition documentaire à l’occasion du 8e anniversaire de la révolution du 14 janvier 2011.

Le président du Forum Messaoud Romdhani a expliqué que cette exposition qui s’étale sur deux jours a pour objectif la préservation de la mémoire politique de la Tunisie, de valoriser le patrimoine documentaire de la révolution et de le mettre à la disposition des citoyens, en consécration du principe de la liberté de l’opinion et de l’expression et de la circulation de l’information.

L’exposition renferme des documents et des photos retraçant, en plus de la révolution de 2011, des évènements comme ceux survenus dans le bassin minier en 2008 et des mouvements sociaux que la Tunisie a connus dans plusieurs étapes de son histoire.

“Ceux qui incriminent les mouvements sociaux doivent comprendre que la liberté dont bénéficient les Tunisiens aujourd’hui a été obtenue grâce, justement, à ces mouvements”.

L’exposition documentaire présente, également, des publications, rapports et études publiés par le FTDES sur les mouvements sociaux, la migration, l’environnement et l’économique.

Des photos immortalisant les événements survenus durant la révolution de la dignité et de la liberté de 2011.

En marge de l’exposition, le Forum a rendu hommage à des personnalités nationales en considération pour leur action militante et leur soutien aux mouvements sociaux.

Les visiteurs ont assisté à la projection de films documentaires.

Le FTDES a prévu l’organisation d’une manifestation dédiée aux victimes de la révolution et la projection de films documentaires sur les droits économiques et sociaux des citoyens.