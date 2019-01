Suite à la vague de froid et de chute neige sur les hauteurs et certaines régions frontalières de l’ouest de la Tunisie, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a désigné les ministres de l’Agriculture, des Affaires locales, de l’Environnement et des Affaires sociales, pour se rendre à Kasserine, Jendouba, Le Kef et Siliana afin de superviser la distribution d’équipements de chauffage et autres moyens pour faire face à la vague de froid au profit des bénéficiaires.

Les ministres sont également chargés de suivre la mise en œuvre immédiate du programme ordonné par le chef du gouvernement lors de son dernier déplacement dans la région de Meshraoua à Ain Draham afin d’améliorer le logement de 1.000 familles démunies à Jendouba, Kasserine, Le Kef et Siliana.

Selon un communiqué publié par les services de presse de la communication et de la culture de la présidence du gouvernement, Chahed a ordonné, d’autre part, aux commissions régionales de lutte contre les catastrophes de siéger en permanence et aux gouverneurs et délégués de consentir tous leurs efforts pour venir en aide aux familles nécessiteuses qui habitent dans les montagnes et les zones d’accès difficiles et de mettre à la dispositions des personnes handicapées et des personnes souffrant de maladies chroniques de moyens de déplacement vers les hôpitaux régionaux.

Le chef du gouvernement a aussi donné ses instructions au ministère de l’Intérieur, aux services de la protection civile et au ministère de l’Equipement de fournir du matériel lourd afin de déblayer la neige, faciliter la circulation et coordonner avec les services concernés à l’échelle centrale et régionale pour dégager les routes et les pistes, le cas échéant, précise le communiqué.

Il a recommandé d’autre part au ministère des transports et à l’institut de météorologie d’intensifier la fréquence des bulletins météo actualisés afin rendre compte des derniers développements en matière de changement climatique.