La bourse de Tunis a ouvert la séance de vendredi sur une note négative, le TUNINDEX affiche un repli de 0,18 % à 7 273,66 points, dans un volume d’échanges de 0,850 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, le titre TUNISAIR a grimpé de 3,12% à 0,66 D, suivi par les titres ICF et CEREALIS qui progressent respectivement de 2,99 % et 2,86 % à 149,24 D et 5,02 D.

A la baisse, le titre CELLCOM a reculé de 3,84 % à 1,25 D, tout comme les titres MPBS et TAWASSOL GROUP HOLDING qui ont baissé respectivement de 2,83 % et 2,63 % à 3,09 D et 0,37 D.