Le budget consacré au ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi a enregistré une augmentation de 60%, a indiqué la ministre, Saïda Ounissi, lors de l’ouverture du Salon de l’emploi dans le secteur du textile et de l’habillement tenu, jeudi 15 novembre, à Monastir.

L’enveloppe allouée au Fonds de l’emploi a, également, été augmentée à 150 millions de dinars, a-t-elle ajouté, soulignant que le budget global du ministère augmentera de 33%.

Concernant le Salon proprement dit, Ounissi a promis qu’il sera généralisé à d’autres secteurs et gouvernorats.

Le gouverneur de Monastir, Akrem Sabri, a indiqué que ce salon vise à recruter 380 diplômés du supérieur, ajoutant que 1.200 autres diplômés et 6 mille ouvriers seront embauchés l’année prochaine dans le secteur du textile.

Ce salon est organisé par l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) à Monastir, en partenariat avec l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (URICA), la Fédération tunisienne du textile et de l’habillement (FTTH) et le Pôle technologique de Monastir.

Près de 80 entreprises actives dans le domaine du textile et de l’habillement et 500 demandeurs d’emploi participent à ce salon.