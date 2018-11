Le secteur des services a enregistré une croissance de 3,3% pendant les neufs premiers mois de l’année 2018, par rapport à la même période de l’année dernière, selon les dernières données statistiques de l’Institut national de la statistique (INS).

Cette évolution est imputable à la croissance des services des hôtels, restaurants et cafés, de 8,9%, ainsi que le secteur des services du transport à raison de 4% grâce à l’épanouissement du transport aérien.

En plus, le secteur des services des télécommunications et des services financiers a connu une hausse respectivement de 2,1% et de 5,4%. Pour les services non-marchands (notamment les services administratifs), ils ont enregistré une légère progression de 0,2%.