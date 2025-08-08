Le chiffre d’affaires du secteur des télécommunications en Tunisie a augmenté de 2%, au cours du mois de juin 2025, pour atteindre environ 339,9 millions de dinars (MD).

Cette hausse vient, selon les données publiées vendredi, par l’Instance nationale des télécommunications, après que le marché a atteint environ 232,5 MD au cours du mois de mai 2025, réalisant une augmentation de 2%. Notant que le marché a enregistré une baisse du niveau des transactions financières de 6 % en avril 2025 pour atteindre 325,3 MD.

Les transactions financières dans le secteur des télécommunications ont accusé une forte hausse, au cours du mois de mars 2025, s’élevant à environ 23% et atteignant 346,4MD après une baisse enregistrée, au cours du mois de février 2025, avec le lancement du service de cinquième génération (5G).

L’Instance a indiqué que le marché des télécommunications a enregistré, au niveau du marché de la téléphonie fixe, un taux d’évolution mensuel du nombre d’abonnements pour chaque 100 familles approchant 51,9 % sur le mois de juin 2025, contre 50,3 % en juin 2024 et 49,1% en juin 2023.

Le nombre d’abonnements aux services Internet pour chaque 100 familles a augmenté à 50,1 % en juin 2025, après avoir été de 45,4 % en juin 2024 et 47,4 % en juin 2023.

Le marché de la téléphonie mobile a enregistré une baisse du nombre d’abonnements mensuels pour chaque 100 résidents, passant de 135,6 % en juin 2023 à 125,5 % en juin 2024, atteignant 122,1 % en juin 2025.

Le taux d’abonnement mensuel pour le service internet mobile pour chaque 100 résidents a diminué, atteignant 89,3 % en juin 2025, après avoir été de 91,5 % en juin 2024 et 94 % en juin 2023.

L’Instance a imputé cette baisse du taux d’accès aux téléphones mobiles et à l’Internet mobile à la résiliation de l’abonnement d’un des opérateurs de réseau mobile virtuel, qui a cessé de fonctionner en 2024.

Cette baisse s’explique également par la mise à jour des données sur les entreprises de télécommunications dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution n°3 de 2024 émise par l’Instance nationale des télécommunications concernant la protection des droits des utilisateurs des services de télécommunication lors de l’abonnement aux services de la téléphonie mobile destinés au public.