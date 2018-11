La première plateforme de résolution de créances douteuses a été créée par la Société financière internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque mondiale, en collaboration avec Omni Bridgeway, l’un des principaux spécialistes de la résolution des prêts non productifs (PNP) et des litiges juridiques.

Le projet se concentrera sur le Pakistan, l’Egypte, le Maroc, la Tunisie, la Grèce et le Liban. Il aidera les banques de ces pays à redéployer des capitaux pour accroître les prêts aux entreprises et stimuler la croissance économique et l’emploi.

Il s’agit d’une première pour la SFI, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) qui vise à aider les institutions financières à libérer leurs capitaux et à encourager de nouveaux prêts.

La SFI et Omni Bridgeway ont conjointement, mobilisé 100 millions de dollars pour créer un nouveau mode d’investissement, qui sera géré par le centre d’expertise régional d’Omni Bridgeway à Dubaï. Ce centre – dans lequel la SFI a pris une participation minoritaire – a pour objectif d’investir, de gérer et de résoudre jusqu’à 1 milliard de dollars de PNP et de litiges juridiques qui en découlent. Ce projet est le premier de la SFI dans la région MENA dans le cadre de son programme de recouvrement des actifs en difficulté (DARP).