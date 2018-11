Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a appelé, lors d’un rassemblement ouvrier tenu mercredi 14 novembre, au ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, a alléger les impôts sur les revenus des ouvriers et fonctionnaires et à introduire cette mesure dans le projet de loi de finances pour l’année 2019.

Il a souligné, à cette occasion, la nécessité d’assurer les augmentations salariales dans la fonction publique signalant que les négociations sociales ne se limitent pas à l’amélioration des revenus mais portent aussi sur un amendement du statut de la fonction publique et la titularisation des ouvriers contractuels.

Taboubi a appelé dans ce même ordre d’idées à la nécessité d’améliorer le pouvoir d’achat devenu détérioré à cause de la dépréciation du dinar tunisien et l’augmentation du taux d’intérêt des crédits bancaires.