Le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Anouar Ben Kaddour, a déclaré jeudi que ” la loi de finances 2024 ne prévoit aucun projet de réforme et ne diffère pas des lois précédentes, étant donné l’écart constaté entre le discours politique et le contenu de la loi”.

Ben Kaddour a ajouté, dans une déclaration à l’agence TAP en marge des travaux de la commission administrative extraordinaire de l’UGTT, que “La loi est également dépourvue de toute vision concernant la compensation et la manière de la réformer, ou comment réformer les entreprises publiques, le système éducatif ou le système de santé en l’absence de budgets alloués au processus de réforme”.

D’autre part, il a souligné que retarder la réforme entraînerait un coût très élevé pour tout projet de réforme, indiquant que l’absence d’une vision prospective reste la base de toute approche de gouvernance, citant la question des changements climatiques, pour laquelle aujourd’hui les budgets nécessaires n’ont pas été alloués pour réduire ses effets et trouver des solutions aux défis qu’ils posent et ses répercussions.

Le secrétaire général adjoint du Syndicat a regretté que le syndicat n’a pas été convoqué dans l’élaboration de la loi de finances ni dans les commissions de l’assemblée des représentants du peuple, alors que les revendications du peuple tunisien sont essentiellement des revendications sociales , dont les plus importants sont la compensation et la lutte contre la hausse des prix, la pénurie des produits de base, la détérioration des transports et des services de santé, et les problèmes de l’éducation, qui, a-t-il déclaré, sont ” au cœur des préoccupations des syndicats et organisations de travail “