La création d’un centre international de l’université américaine de Columbia en Tunisie a été au centre de l’entretien tenu mardi entre le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Slim Khalbous, et le vice-président de l’université américaine de Columbia chargé du développement international Safouane El Masri.

Le centre international de l’université américaine de Columbia en Tunisie sera le neuvième au monde et le deuxième en Afrique et dans le monde arabe, a indiqué un communiqué publié par le ministère.

D’après la même source, cette structure sera un centre de formation diplômant et de coopération internationale dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

A noter que l’entretien a aussi porté sur les moyens de renforcer la coopération académique entre les établissements universitaires tunisiens et l’université de Columbia à travers ce centre et ce, dans le domaine de la formation des formateurs en méthodes pédagogiques modernes et en recherche scientifique appliquée, ajoute le communiqué.