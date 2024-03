Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir s’est félicité des résultats positifs réalisés par le partenariat établi entre le ministère et La Banque Internationale pour la Reconstruction et le développement (BIRD) dont en particulier la mise en place du Projet de modernisation de l’enseignement supérieur pour une meilleure employabilité PROMESSE qui a démarré avec le programme d’appui à la qualité PAQ, qui constitue l’un des plus importants mécanismes de financement de l’investissement dans les universités et établissements de l’enseignement supérieur.

Selon un communiqué publié par le ministère de l’enseignement supérieur, Boukthir a indiqué, lors d’un colloque national sur le projet de renforcement du secteur de l’enseignement supérieur en Tunisie en collaboration avec la BIRD tenu récemment à la cité des sciences de Tunis , que le programme PAQ a contribué à la réalisation d’importants résultats à travers l’amélioration du classement mondial des universités au niveau de la formation académique et l’octroi de l’accréditation académique internationale ainsi que renforcer les oppportunités d’employabilité des diplômés du supérieur sur les plans national et international et l’ouverture des universités sur leur environnement socio-économique.

Il a indiqué, dans ce sens, que ce projet a contribué à la création de l’Agence Tunisienne de l’Evaluation et de l’Accréditation dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique (ATEA) en 2022 et à la transformation de 6 universités et 9 établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique à des établissements à caractère scientifique et technologique.