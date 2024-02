Une délégation de l’Université de Gabès s’est rendue récemment en Libye pour visiter des facultés relevant de l’université de Sabratha et discuter avec les responsables des perspectives de partenariat entre les deux universités.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le président de l’Université de Gabès, Kamel Abderrahim, a souligné qu’ à l’issue de la visite de trois jours, les deux parties ont convenu de collaborer au niveau du doctorat dans le domaine de l’ingénierie et de former des équipes de recherche mixtes pour participer aux “Journées du doctorat” qui seront organisées par l’École doctorale de Gabès.

Il a également été convenu d’échanger des visites d’étudiants dans diverses disciplines scientifiques et de préparer un projet pour former des groupes et des unités de recherche dans les universités libyennes selon le modèle suivi dans les universités tunisiennes et qui sera, par la suite, soumis aux ministères de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique tunisien et libyen pour approbation.

Il s’agit aussi d’organiser un colloque scientifique entre la Faculté de l’économie et de sciences politiques de Sorman et l’Institut supérieur de gestion de Gabès sur “l’économie et le développement durable” outre la collaboration dans le domaine des langues entre l’Institut supérieur de langues de Gabès, l’Institut supérieur des sciences humaines de Médenine et la Faculté des langues de Sorman et le Centre des langues de l’Université de Sabratha.

Selon la même source, il a été aussi convenu de former une équipe géologique mixte entre le département de géologie de la Faculté des sciences de Sabratha et le département de géologie de l’Université de Gabès pour étudier les phénomènes environnementaux, en particulier le phénomène de la ville de Zliten, et d’organiser une exposition et des ateliers de travail conjoints dans le domaine des arts entre la Faculté des arts de l’Université de Sabratha et l’Institut supérieur des arts et métiers de Gabès.