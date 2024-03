La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, a affirmé que l’autonomisation économique des femmes constitue le choix stratégique pour élargir leurs possibilités d’emploi, lors d’une journée d’information organisée par le ministère en partenariat avec la Banque tunisienne de solidarité (BTS) et la Banque nationale agricole (BNA) sur le « Programme d’autonomisation économique des femmes et des filles et les success stories» dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, correspondant au 8 mars de chaque année.

Belhaj Moussa a ajouté que le ministère oeuvre pour que l’année 2024 soit l’année de l’autonomisation économique par excellence, soulignant à cet égard la nécessité de redoubler d’efforts pour réduire les phénomènes de précarité sociale et économique et toutes les formes de discrimination ainsi que l’amélioration de l’employabilité des femmes et des jeunes filles.

Elle a souligné que le ministère a élaboré un plan d’action pour aider les femmes au lancement des projets, les accompagner, les former et également les aider à commercialiser leurs produits, soulignant que les différents programmes destinés aux femmes, ont pour objectif d’inciter les femmes et les filles à l’initiative privée et au leadership, tels que le programme national pour l’entrepreneuriat féminin et l’investissement « Raidet 2022-2025 », où Plus de 15 000 demandes de financement ont été enregistrées sur la plateforme numérique dédiée à ce programme.

Dans le même contexte, elle a ajouté qu’au 31 décembre 2023, le Programme RAIDET A financé 3679 projets féminins et créé 5605 emplois directs, rappelant que le 23 février, des avenants ont été signées avec la BTS pour augmenter le plafond de financement de 150 mille dinars à 200 mille dinars, en plus du financement des groupements féminins de développement agricole.

Belhaj Moussa a indiqué qu’en partenariat avec la BTS et la BNA, le montant des crédits a été augmenté de 20 à 30 % du coût du projet à partir des ressources de la ligne de financement « Raidet » pour divers projets liés à l’agriculture durable, aux énergies renouvelables et aux nouvelles technologies.

A cette occasion, Belhaj Moussa a passé en revue le reste des programmes, tels que le programme d’autonomisation économique des familles en situations spécifiques, le programme d’autonomisation économique des mères d’élèves menacés de décrochage scolaire et le programme national « Samida » pour l’autonomisation économique des femmes victimes de violences.