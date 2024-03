« Pour moi, la culture joue un rôle essentiel dans le processus d’innovation menant à des solutions efficaces dans le domaine de la santé. Les gens et une véritable diversité d’esprits sont la clé des prochaines percées. Il s’agit de bouleverser les modes de travail établis au sein d’une entreprise comme la nôtre et de créer des espaces entre les unités organisationnelles où les talents peuvent développer leurs idées et co-créer ».

C’est ainsi que s’est exprimée Amira Romani, tunisienne d’origine et Senior Vice President of Global Innovation & Technology@Siemens Healthineers en Allemagne lors de l’ouverture du Siemens Healthineers Innovation Center.

Qui est Amira Romani, primée par l’association franco-tunisienne Reconnectt « Woman in Tech of the year 2023 » ?

Amira a obtenu son diplôme d’ingénieur médical du Karlsruher Institut für Technologie (KIT) en 2008, après avoir décroché un diplôme d’Ingénieur Nanotech de l’INP Grenoble, où elle s’est spécialisée dans le domaine interdisciplinaire et de pointe de 2004 à 2007.

Le parcours professionnel diversifié d’Amira reflète sa passion pour l’innovation, son engagement pour plus de progrès technologiques et sa capacité à rapprocher les recherches universitaires de l’industrie.

Professionnelle de hautes compétences, elle dirige des initiatives visant à stimuler l’innovation et à améliorer la gestion technologique au sein de la firme « Global Innovation & Technology@Siemens Healthineers » dont elle est la Vice-présidente. Elle œuvre à proposer des solutions pour des thérapies plus efficientes dans le domaine de la Santé.

Son influence dans le domaine de la recherche appliquée s’étend au-delà de Siemens Healthineers, puisqu’elle occupe un poste éminent en tant que membre du conseil d’administration de Fraunhofer IMTE.

La Fraunhofer-Gesellschaft est un institut allemand de recherches appliquées qui compte 69 instituts répartis sur tout le pays et emploie environ 25.000 personnes. Ces instituts ont pour mission de mener des recherches appliquées en collaborant étroite avec des entreprises locales pour que les recherches fondamentales des universités et d’autres établissements de recherche offrent des solutions technologiques et des innovations orientées vers le marché.

Amira Romani a joué un rôle pivot en tant que responsable de la logistique chez Bosch en Allemagne. Son leadership en logistique a contribué à l’efficacité opérationnelle de la multinationale d’ingénierie et de technologie de renom.

« On m’interroge souvent sur le rôle que les centres d’innovation doivent jouer dans un monde de plus en plus digitalisé. Il suffit de franchir le pas de la porte de ce monde pour sentir l’énergie vibrante de tous ses espaces ! Je rappelle juste, le Hackathon en ligne qui a réuni récemment des esprits brillants de Chine, d’Inde de Slovaquie, et des États-Unis. Assister à une telle coopération à l’échelle mondiale, voir une telle créativité est vraiment inspirant ».

Amira Romani a l’art et la manière de transformer les innovations en un véritable business en décloisonnant université, instituts de recherches, lieux de savoir, et monde de l’entrepreneuriat et marché. In fine à quoi serviraient, l’intelligence artificielle, la robotique, les nanotechnologies, les biotechnologies si elles n’offraient pas de nouvelles opportunités et n’ouvraient pas de nouveaux champs pour l’édification des industries de demain ?

A.B.A + RECONNECTT