La Bourse de Tunis en baisse de 0,40%, a clôturé la séance de vendredi dans le rouge, à 7 274,68 points, dans un volume d’échanges de 3,066 MD, selon MCP.

La balance des variations a affiché 21 valeurs en hausse contre 28 en baisse.

CARTHAGE CEMENT a été le titre le plus actif de la journée, drainant 0,489 MD de ses capitaux . Il a enregistré la plus forte hausse de la séance pour s’échanger à 1,62 D, soit un gain de 5,88%.

Dans le vert, le titre SANIMED a réalisé une progression de 5,84%, à 1,81 D, suivi par le titre ELECTROSTAR qui s’est bonifié de 4,51% à 1,39 D.

Le titre SOTEMAIL a pris 3,72%, à 1,67 D suivi par le titre TUNINVEST qui a gagné 3,22%, clôturant la séance à 6,40 D.

Dans le rouge, le titre DELICE HOLDING a reculé de 3,07%, à 14, 20 D, tout comme les deux titres SOTRAPIL et CIL qui ont baissé respectivement, de 2,97% et 2,92% à 16,33 D et 14,60 D.

Les titres STB et MPBS affichent respectivement, une régression de 2,77% et 2,73% terminant la séance à 4,20 D et 3,20 D.