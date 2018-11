La Bourse de Tunis a clôturé la séance de jeudi, sur une note négative. Le Tunindex a accusé une perte de 0,39%, à 7 303,98 points, dans un volume transactionnel timide de 2,554 MD, selon MCP.

Le titre TELNET a affiché le plus fort volume de la séance, mobilisant 0,199 MD de ses capitaux, avec un titre à 9,35 D, soit un gain de 1,63%.

Dans le vert, les deux titres SANIMED et ELECTROSTAR ont progressé de 5,55 % à 1,71 D et 1,33 D, suivi par le titre CELLCOM qui a bondi de 4% à 1,30 D.

Les deux titres SAM et TUNINVEST ont progressé de 3,25% et 2,99%, clôturant la séance à 4,13 D et 6,20 D.

Dans le rouge, le titre UADH a chuté de 3,62% à 1,86 D, tout comme les deux titres BIAT et SOPAT qui ont dégringolé respectivement, de 2,99% et 2,42% à 125,02 D et 1,61 D.

On note également la régression des actions LANDO’OR et GIF FILTER qui ont affiché respectivement une baisse de 1,95% et 1,92% à 9,02 D et 1,02 D.

IG-BES