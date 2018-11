La croissance économique attendue au T3-2018 serait de l’ordre de 2,6% en glissement annuel, tirée essentiellement par les bonnes performances du secteur touristique, selon la BCT dans un rapport sur les “évolutions économiques et monétaires et perspectives à moyen terme” publié jeudi 8 courant.

La BCT explique que l’activité économique aurait continué à progresser à un rythme positif au cours du troisième trimestre 2018, et ce en relation principalement avec la bonne performance du secteur touristique et des services connexes. Toutefois, les indicateurs conjoncturels laissent entrevoir des évolutions sectorielles contrastées.

D’un côté, la BCT prévoit une contribution positive des industries minières et chimiques. De l’autre, l’agriculture, les industries énergétiques et le reste des industries manufacturières auraient tiré vers le bas la croissance du 3ème trimestre 2018.

Du côté des services marchands, la valeur ajoutée (VA) aurait été tirée à la hausse par les bonnes performances du secteur touristique, et plus précisément par l’amélioration de la branche “hôtellerie et restauration” au cours du 3ème trimestre de l’année 2018.

Cette évolution n’a pas manqué de se répercuter sur les indicateurs du secteur du transport aérien. Les indicateurs du tourisme et du transport aérien, du troisième trimestre 2018, font état d’une nette amélioration au niveau des entrées de non résidents, des nuitées hôtelières ainsi que des passagers aériens, dont les niveaux enregistrés se sont vraisemblablement rapprochés de ceux réalisés au troisième trimestre 2010.

Concernant les secteurs extractifs, la VA du 3ème trimestre 2018 serait en hausse pour le secteur minier (+20,3% pour le phosphate) et en baisse pour le secteur énergétique comparativement au T2 2018 (-0,79% pour le pétrole et -8,79% pour le gaz).

Quant aux industries manufacturières, un ralentissement de l’activité aurait caractérisé les principaux secteurs exportateurs au cours du 3 ème trimestre de l’année 2018.

Selon le rapport de la BCT, la situation est encore plus délicate pour les industries du “Textile-Habillement & Cuir” (THC) où les difficultés persistent en relation, notamment, avec la dégradation de la demande extérieure adressée à la Tunisie.