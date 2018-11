Le chef de la diplomatie tunisienne, Khemaies Jhinaoui, lance un appel aux businessmen britanniques à tirer profit des encouragements apportés par le code d’investissement pour consolider leurs investissements en Tunisie et à donner un nouvel élan aux divers domaines de la coopération entre les deux pays, rapporte un communiqué de presse publié par le ministère.

Jhinaoui a souligné lors d’une réunion avec une délégation de parlementaires britanniques, amis de la Tunisie, l’importance de soutenir la coopération bilatérale dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation afin d’ouvrir de nouveaux horizons aux jeunes, notamment les diplômés du supérieur en adaptant leur formation aux besoins du marché de l’emploi.

De leur côté, les membres du groupe de parlementaires britanniques, qui effectuent une visite en Tunisie du 6 au 9 novembre, la première depuis le lancement de ce groupe, ont souligné “le succès du processus démocratique en Tunisie et son caractère unique dans la région”, soulignant leur volonté de “le soutenir et de développer la coopération dans tous les domaines, à l’horizon du retrait de la Grande-Bretagne de l’Union Européenne (Brexit)”, selon le communiqué.

Le groupe de parlementaires britanniques amis de la Tunisie, formé le mois dernier à l’initiative de l’ambassade de Tunisie à Londres, est composé de 50 députés représentant les huit partis politiques représentés au Parlement britannique.

Le groupe s’emploie à sensibiliser les membres du Parlement britannique à l’importance de soutenir l’expérience de la transition démocratique en Tunisie.

Le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, Mohamed Ennaceur, a rencontré plus tôt les membres de la délégation parlementaire et a souligné à cette occasion la nécessité de promouvoir les investissements britanniques en Tunisie et d’encourager les touristes britanniques à se tourner vers la destination tunisienne, ainsi que de promouvoir la coopération commerciale et économique entre les deux pays et d’ouvrir les perspectives aux étudiants et jeunes tunisiens dans le cadre de la coopération universitaire et académique, pour profiter de l’expérience britannique.