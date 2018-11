De nos jours notre pays connait la construction des grands bâtiments à multiples étages, les activités liées aux transports aériens et maritimes évoluent de plus en plus. Ses évolutions ont engendré un secteur en pleine croissance, le secteur du transport vertical (ascenseurs, escaliers mécaniques, monte-charges…).

Dans ce cadre favorable, le CTFEXPO en collaboration avec INVEST CONSULTING organise des journées des ascenseurs, élévateurs et équipements assimilés,TUNISIE ELEVATEURS EXPO 2018 du 07 au 09 Novembre au siège de l’UTICA.

Cet événement regroupe, les techniciens concernés, fabricants d’équipements (ascenseurs, élévateurs, escaliers roulants) et de composants (électriques, hydrauliques, de sécurité), les sociétés de maintenance et d’entretien, installateurs d’ascenseurs et services liés et représente une opportunité, à la fois effective et incontournable, du secteur qui a pour but de présenter une offre diversifiée des nouveaux produits et services, mais aussi de conseils et solutions aux problèmes majeurs du secteur.

Il sera également l’occasion de faire le point sur les nouvelles contraintes réglementaires et techniques de la profession, mais aussi de valoriser la formation des jeunes au métier d’ascensoriste avec démonstrations des métiers de la maintenance et présentations des diverses spécialités auxquelles elle fait appel (mécanique, hydraulique, électricité, électronique, informatique).

Ce salon sera inauguré par les directeurs et responsables des : ministère de l’industrie et du commerce, ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, L’Institut National de la Normalisation et de la Propriété industrielle l’INNORPI et le bureau de contrôle technique international l’APAVE , VERITAS et l’UTICA.