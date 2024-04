La 20ème édition du Salon méditerranéen des productions animales et de l’élevage se tiendra du 30 Avril au 3 Mai 2024, à Yasmine Hammamet, avec la participation attendue de plus de 350 exposants et 200 entreprises tunisiennes et étrangères exerçant dans les secteurs de l’élevage et de l’agriculture.

Le salon, qui devrait accueillir 5000 visiteurs et invités selon ses organisateurs, accueillera les professionnels, les fabricants, les producteurs, les chercheurs, les structures professionnelles, les entreprises spécialisées et tous les acteurs du système de production et de nutrition animale dans ses espaces.

Parmi les pays qui prennent part à ce salon figurent notamment l’Algérie, le Sénégal, le Cameroun, la France, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas, l’Espagne, la Chine, le Canada, la Turquie et la Jordanie d’après un communiqué publié jeudi, par les organisateurs.

Au programme scientifique du salon figurent sept séminaires internationaux portant sur des questions liées à la nutrition animale et de l’impact de la rareté de l’eau, des nouvelles techniques de traitement des maladies, de la réalité du système laitier et des dernières avancées technologiques dans ce domaine.

Cinq universités publiques tunisiennes spécialisées dans la recherche scientifique agricole prendront également part aux activités du salon, outre l’aménagement d’un espace dédié aux startups des secteurs concernés pour exposer leurs innovations.