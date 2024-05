Le Chef du Gouvernement, Ahmed Hachani a présidé, mardi, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, la réunion de la Commission supérieure de la production privée d’électricité.

Cette réunion a été consacrée à l’examen de l’état d’avancement de la réalisation de projets de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables d’une capacité de 500 mégawatts et des appels d’offres de 1700 mégawatts, selon un communiqué publié par la Présidence du Gouvernement.

A l’ouverture de la réunion, Hachani a mis l’accent sur la nécessité d’accélérer le rythme de parachèvement des procédures administratives de tous les projets programmés en matière de production d’électricité, et ce, en vue de concrétiser la transition énergétique souhaitée étant donné son impact positif sur l’équilibre de l’économie tunisienne.

Les conventions relatives à la réalisation des projets programmés dans les gouvernorats de Sid Bouzid et Tozeur d’une capacité de production de 100 mégawatts, seront signées avant la fin du mois de juin 2024. Le ministère de l’industrie des mines et de l’énergie a planifié la signature des conventions relatives aux projets programmés dans les gouvernorats de Gafsa et de Tataouine d’une capacité de production de 300 mégawatts, en début du mois de mai 2024.

Il convient de signaler que le 30 mai 2024, est la date butoir pour présenter les offres concernant les autres projets programmés avec une capacité de production de 500mégawatts de l’énergie solaire dans différentes zones du pays dans le cadre du lot programmé auparavant avec une capacité de production de 1700 mégawatts.

Dans le cadre de la stratégie nationale de la transition écologique et énergétique, le chef du gouvernement a recommandé au terme de la séance l’élaboration d’un projet de décret imposant aux différentes institutions et structures publiques la généralisation de l’utilisation de l’énergie renouvelable.