Le salon national de l’immobilier et du financement bancaire “Beity Expo 2024” a démarré, jeudi, au Palais des Congrès à Tunis, pour se poursuivre jusqu’au 24 février courant.

Ce salon a pour objectif de faire connaître les nouveaux projets et les services immobiliers et de présenter les mécanismes de financement disponibles afin d’acquérir un logement, a indiqué à l’agence TAP, la directrice du salon, Lamia Hafaiedh.

Et d’ajouter que le ministère de l’Equipement participe pour la première fois à ce salon, précisant qu’il dispose d’un stand où il expose ses différents projets immobiliers inscrits dans le cadre du Le fonds de promotion du logement pour les salariés (Foprolos).

Ce salon, auquel prend part une cinquantaine d’exposants dont des promoteurs immobiliers et des représentants d’institutions bancaires et financières, constitue l’occasion de prendre connaissance des derniers projets immobiliers et des financements disponibles en Tunisie.