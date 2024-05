La ministre de l’Économie et de la Planification, Feriel Ouerghi Sabai et le Président de la Banque Islamique de Développement (BID), Muhammed Sulaiman Al Jasser, ont signé, le 30 avril 2024, un accord conjoint de financement de 60 millions de dollars.

En vertu de cet accord, la BID accordera à la Tunisie un financement de 50 millions de dollars pour soutenir les Petites et les moyennes entreprises(PME) et une enveloppe de 10 millions de dollars sous forme de don sera attribuée en collaboration avec l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) pour le même objectif.

« Les perspectives de la coopération entre la Tunisie et la banque, les programmes et les domaines prioritaires au cours de la prochaine période et dont la BID contribuera à les soutenir financièrement et techniquement, ont été évoqués lors d’une rencontre tenue entre la ministre de l’économie et le Président de la BID.

Ces domaines concernent, essentiellement, l’appui aux PME, le renforcement des potentialités des fonds d’investissement, les énergies renouvelables et propres, le développement des ressources humaines, selon un communiqué publié, mercredi, par le ministère de l’Economie.

Par ailleurs, Ouerghi a eu des rencontres avec un certain nombre d’hommes d’affaires et de sociétés d’investissement opérant dans des domaines divers, à leur tête le Président du Conseil d’affaires tuniso-saoudien, Omar Al-Ajaji.

Les deux parties ont évoqué, à cette occasion, les opportunités d’investissement en Tunisie, essentiellement, dans les secteurs à forte valeur ajoutée ainsi que les avantages préférentiels.

La ministre de l’économie a présenté les principales réformes lancées par le Gouvernement, dans le but d’améliorer davantage le climat des affaires et des investissements en Tunisie, notamment, en rapport avec la simplification des procédures et l’amélioration des mesures d’accompagnement des investisseurs.

Par la même occasion, elle a invité les sociétés et les institutions à participer au «Forum de l’investissement en Tunisie (Tunisia Investment Forum- TIF), qui sera organisé en mi-juin 2024.

La ministre avait participé, du 27 au 30 avril courant à Riyad (Royaume d’Arabie Saoudite), aux réunions annuelles du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), ainsi qu’à un atelier sur le thème de «Financement concessionnel».