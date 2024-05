Ooredoo vous réserve une Fête des Mères mémorable cette année avec des surprises incroyables à la clé ! Du 13 Mai au 26 Mai 2024, plongez dans l’excitation en rechargeant seulement à partir de 3 DT ou en activant l’un de nos forfaits via *121#. Deux chanceux se verront offrir la somme généreuse de 10 000 DT chacun !

C’est l’occasion idéale pour rendre hommage à toutes les mamans qui rendent notre vie si spéciale. Avec Ooredoo, vous pouvez transformer cette Fête des Mères en une célébration inoubliable !

Participer est un jeu d’enfant : rechargez 3 Dt ou plus ou activez un forfait via *121# et vous serez automatiquement inscrit au tirage au sort. Et si vous n’avez pas encore un forfait internet, rendez-vous simplement dans l’une de nos boutiques Ooredoo pour remplir un bulletin de participation.

Vos chances de gagner seront multipliées par 1000 si vous passez par l’application MyOoredoo.

Rejoignez-nous pour une Fête des Mères pleine de surprises et de récompenses ! Rechargez, activez, et soyez prêt à remporter 10 000 DT !

Le tirage au sort aura lieu le lundi 27 Mai 2024. Tenez-vous prêt à découvrir si vous êtes l’un des heureux gagnants !