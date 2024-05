Ennakl Automobile, l’un des principaux concessionnaires automobiles en Tunisie, est fier de dévoiler son nouveau site web entièrement repensé pour offrir une expérience utilisateur optimale et répondre aux besoins évolutifs des clients d’aujourd’hui.

Avec un design moderne et épuré, le nouveau site web d’Ennakl.com offre une navigation simplifiée et intuitive, permettant aux visiteurs de trouver rapidement et facilement le véhicule qui correspond à leurs besoins. Un moteur de recherche performant, des pages dédiées à chaque marque et à chaque modèle avec des informations complètes et des visuels immersifs, ainsi qu’une fonctionnalité de prise de rendez-vous rapide et facile font partie des nombreuses fonctionnalités qui rendent le nouveau site web d’Ennakl.com plus convivial que jamais.

“Nous sommes ravis de dévoiler notre nouveau site web, qui reflète notre engagement à offrir une expérience client exceptionnelle”, déclare Anouar Ben AMMAR, DG d’Ennakl Automobiles.

En plus de son design attrayant et de ses fonctionnalités pratiques, le nouveau site web d’Ennakl.com est également optimisé pour les appareils mobiles, garantissant une expérience utilisateur optimale sur tous les supports. Les clients peuvent ainsi accéder au site web d’Ennakl.com et explorer ses offres depuis leur smartphone ou leur tablette, où qu’ils soient.

Ennakl.com invite ses clients à découvrir le nouveau site web et à partager leur expérience.



A propos d’ENNAKL



ENNAKL Automobiles est le concessionnaire de référence sur le marché tunisien, grâce à une approche s’articulant autour de trois principaux axes : diversification des produits, service après-vente de qualité ainsi que proximité et satisfaction client.

ENNAKL est le concessionnaire représentant officiel de marques automobiles, parmi les plus prestigieuses au monde : VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA, AUDI, CUPRA, PORSCHE, RENAULT Trucks.