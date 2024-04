Creative Tunisia a annoncé dimanche la participation de 8 designers tunisiens à la Milan Design Week 2024 qui se tient du 16 au 21 avril 2024 en Italie.

Creative Tunisia mettra à l’honneur le design et l’artisanat tunisiens au Salone Satellite, exposition phare durant la Milan Design Week 2024 organisée en marge du salon du meuble de Milan. Cette initiative mise en œuvre en partenariat avec l’Office National de l’Artisanat mettra en lumière le meilleur du design en Tunisie à travers l’exposition de nouvelles collections de produits en vue de promouvoir le savoir-faire artisanal tunisien sur la scène internationale.

Composante du programme européen Tounes Wijhetouna, Creative Tunisia est un projet de renforcement des chaînes de valeurs de l’artisanat et du design en Tunisie qui vise à soutenir la compétitivité du secteur de l’artisanat et du design, afin d’assurer une montée en gamme des produits et l’accès aux marchés nationaux et internationaux.