Une délégation d’hommes d’affaires tunisiens appartenant au Conseil de la Coopération tuniso-chinois (CCTC) et représentant 13 entreprises actives dans les domaines des industries alimentaires, électroniques et chimiques prendront part au premier salon chinois international pour l’importation, qui se tiendra du 5 au 10 novembre 2018, à Shanghai (Chine).

La délégation tunisienne est constituée également de 3 entreprises exposantes spécialisées en l’huile d’olive et l’artisanat, qui se sont déjà lancées dans l’organisation de leurs stands dans ce salon.

Le salon se tiendra au Centre national des expositions et des congrès à Shanghai où plus de de 3000 entreprises venant de 130 pays du monde exposeront leurs produits et services. Selon les organisateurs cet événement attirerait près de 160 mille acheteurs locaux et internationaux.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Dhouha Mizouni Chtourou, vice-présidente du CCTC relevant de l’UTICA et présidente de la délégation d’hommes daffaires prenant part à cette manifestation, a fait savoir que les entreprises présentes dans ce salon participeront à des rencontres B to B avec des hommes d’affaires exerçant dans les mêmes spécialités, venant de la Chine et des autres pays participants.

L’objectif étant de faire de ce salon une plateforme ouverte à tous les pays du monde pour exposer leurs produits et les commercialiser sur le marché chinois qui représente le deuxième marché de consommation dans le monde.

L’ambassadeur de la Tunisie à Pékin, Dhia Khaled a souligné dans une déclaration récente, à l’Agence TAP, la portée de ce salon dans la promotion des produits tunisiens, offrant aux hommes d’affaires tunisiens et leurs homologues chinois, l’opportunité d’ouvrir de nouveaux horizons pour l’exportation sur ce grand marché.

Le vice-ministre chinois du commerce, a fait savoir que le salon verra la participation de 2800 entreprises étrangères dont 200 inscrites sur la liste ” Fortune Global 500 “. Ces entreprises appartenant à 130 pays et régions de par le monde, vont exposer plus de 100 nouveaux produits et de nouvelles technologies ainsi que d’autres produits distinguant les pays d’origine.

En marge de ce salon, se tiendra un forum sous le signe ” impulsion d’une nouvelle dynamique au commerce international et création de scénarios ouverts et bénéfiques pour tous “, lequel verra la participation de plus de 2000 responsables politiques, gouvernementaux et des leaders des institutions internationales pour débattre des questions sur le commerce en rapport avec l’ouverture des marchés, la créativité et l’investissement.