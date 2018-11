Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, s’est entretenu, jeudi 1er novembre, au siège de son département, avec l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Tunis, Daniel Rubinstein.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, Jhinaoui et Rubinstein ont discuté des moyens de renforcer les relations tuniso-américaines et évoqué les prochaines échéances bilatérales dont en particulier la troisième édition du dialogue stratégique tuniso-américain et la deuxième session de la commission mixte économique qui doit se tenir à Washington avant la fin de l’année en cours.

La rencontre a été, aussi, l’occasion de passer en revue les difficultés conjoncturelles auxquelles fait face la Tunisie aux plans économique et de développement et les attentes de la Tunisie envers ses partenaires et amis et en particulier des Etats Unis en vue de l’aider à relever ces défis.