Panoro Energy annonce, dans un communiqué, que sa filiale à part entière, Panoro Tunisia Exploration AS («Panoro Tunisie»), vient de signer un contrat avec Heads of Terms -Compagnie tunisienne de forage (CTF), pour l’utilisation du CTF-4, une plate-forme terrestre de 2000 chevaux, ou une plate-forme de forage équivalente, pour le forage du puits Salloum West-1 («SAMW-1») situé dans le permis d’exploration en mer de Sfax («SOEP»).

La mise en service du puits SAMW-1, qui devrait intervenir au cours du premier semestre de 2019, est subordonnée à l’entrée dans une deuxième période de renouvellement du SOEP pour une période de 3 ans, puis à l’approbation ultérieure du programme de forage final, explique l’entreprise.

Des discussions approfondies sur le renouvellement sont en cours avec les autorités tunisiennes.

L’annonce de la création du puits SAMW-1, qui doit être foré dans la direction d’un forage dévié, a lieu trois mois seulement après la clôture de l’acquisition de DNO Tunisia AS.

L’objectif principal du puits SAMW-1 est la formation Bireno, située à une profondeur verticale d’environ 3.200 mètres, où la société a identifié, sur la base de données sismiques 2D et 3D, ce qu’elle considère être une extension de la structure de Salloum à l’ouest.

Le puits SAMW-1 ciblera une cavité indépendante du puits Salloum-1, creusée par British Gas en 1992 et qui a testé la formation de Bireno à un débit de 1.846 barils par jour. Son objectif est de constituer des ressources supplémentaires à proximité du puits Salloum-1 et d’accélérer par la suite le développement de Salloum grâce à un lien avec l’infrastructure pétrolière adjacente existante.

La décision de forer ce nouveau puits est confortée par la disponibilité de la plate-forme, les économies réalisées grâce à l’équipement de forage du puits déjà possédé et stocké dans l’entrepôt de Panoro à Sfax, les sismiques 2D et 3D existantes couvrant l’emplacement de SAMW-1…

Les dépenses relatives au puits SAMW-1 seront financées par les ressources financières existantes de Panoro. Les coûts des puits s’ajouteront à l’important pool de coûts actuel de SOEP, qui sera entièrement recouvrable des revenus futurs via le mécanisme du coût de revient.

John Hamilton, chef de la direction de Panoro Energy, a déclaré: «Nous sommes ravis d’avoir signé cette déclaration avec les chefs des conditions de forage avec la CTF seulement trois mois après notre entrée en Tunisie et d’élargir notre relation de travail avec notre partenaire ETAP. SAMW-1 représente une opportunité de forage à faible coût et attrayante en termes de rentabilité et de risque qui pourrait permettre un développement accéléré de la découverte de pétrole de Salloum située sur le permis d’exploration de Sfax Offshore».