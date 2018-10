Une rencontre de mentorat sera organisée le 1er novembre 2018 à Tunis dans le cadre du programme lancé par la BERD en partenariat avec Mowgli Mentoring en mai dernier visant à former douze (12) entrepreneurs avérés à l’art du mentorat personnel en les “matchant” avec 12 femmes chefs d’entreprise, bénéficiaires du programme PACS, financé par l’Union européenne, tout en encadrant leur relation durant une période de 12 mois.

Arrivée à présent à mi-parcours, cette rencontre se tient en marge de la Session de rafraîchissement destinée aux participants, un événement Mowgli Jam dans le but de faire connaitre le mentorat en général et le programme en particulier.

Ce programme vise à renforcer la confiance des femmes en elles-mêmes ainsi que leur capacité à développer leurs entreprises durablement sur le moyen et long terme.

Le programme de mentorat BERD WiB complétera les autres activités prévues dans le cadre du Programme PACS et servira de catalyseur pour faciliter le networking entre participantes et construire une plateforme pour le développement à venir de l’entrepreneuriat féminin.

Afin de réduire les inégalités de genre en Tunisie, la BERD soutient les femmes à travers le Programme d’Appui à la Compétitivité des Services (PACS), financé par l’Union Européenne et ce, en incluant une composante mentorat comme partie intégrante du programme. Ce soutien sera fourni aux entreprises gérées par des femmes dans quatre secteurs différents : l’artisanat et le tourisme, les services, les TIC, le transport et la logistique.

La Banque cherche à pallier les défaillances du marché et à fournir aux petites et aux moyennes entreprises gérées par des femmes des opportunités égales pour qu’elles puissent être plus performantes en termes de croissance économique, création d’emploi et gains sociaux, contribuant ainsi à construire des sociétés libres, axées sur le marché et démocratiques.

Le Mowgli Jam est un événement qui vise à : Présenter les réussites du projet à travers les témoignages des participants.

Inspirer les entrepreneurs, les mentors et les invités tout en favorisant le networking, Informer l’écosystème et les candidats potentiels sur la valeur et l’apport du mentorat.