La conférence “G20-Compact with Africa” lancée en 2017, à l’initiative de la chancelière allemande, Angela Merkel, est gérée par la Banque mondiale et les partenaires bilatéraux du G20, intéressés par l’appui à la croissance et au développement en Afrique.

Son objectif est d’appuyer les initiatives et les réformes engagées dans nombre de pays africains et à même de booster l’investissement dans cette région.

La finalité étant de renforcer l’engagement du secteur privé dans le soutien au développement dans les pays africains, et ce à travers la création de nouveaux postes d’emploi.

Cette initiative implique un engagement politique de haut niveau des pays africains bénéficiaires, des pays du G20 et des institutions financières internationales, tout en se référant à une série de mesures décidées lors de la conférence CwA 2017, couvrant trois domaines d’intervention: le cadre macroéconomique, le climat des affaires et la réforme du secteur financier.