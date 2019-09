Un Fonds Fiduciaire représentant une valeur initiale de lancement de plus de 3 millions de dollars est mis à la disposition de la Tunisie dans le cadre de l’initiative “Compact with Africa” (CWA), lancée en juillet 2017 lors du sommet du G20 à l’initiative de l’Allemagne, a déclaré, jeudi 19 septembre, Olfa Chamari, chargée de mission au cabinet du ministre des Finances et responsable de cette initiative.

Dans une déclaration aux médias, lors du lancement de cette initiative, la responsable a précisé que ce fonds, crée initialement par l’Allemagne, la Norvège et la Hollande, est géré par la Banque mondiale. ” La subvention allouée à ce fonds reste ouverte et répondra aux besoins du pays “, a-telle encore affirmé.

Et d’ajouter que le fonds destiné à l’Etat tunisien (ministères et structures publiques) assurera le financement et l’appui à des initiatives et des réformes non soutenues par d’autres partenaires et ayant un lien avec l’objectif de cette initiative visant à promouvoir le secteur privé.

Pour Gunther Beger, représentant du ministre fédéral de la Coopération économique et du Développement, cette initiative (CWA) a pour principal objectif d’encourager les réformes qui seront adoptées dans le cadre du partenariat tuniso/allemand.

” Nous nous mettons d’accord sur des réformes précises et ensuite nous contrôlons leur mise en œuvre “, a-t-il expliqué, ajoutant que l’appui allemand cible particulièrement six pays qui participent au CWA.

Il s’agit de mettre à leur disposition une enveloppe de 1 milliard d’euros destinés à aider les PME, a indiqué le responsable.

Pour la Tunisie, nous avons lancé une initiative qui engage 4 entreprises allemandes opérant dans le secteur des équipements automobiles à créer dans les 3 prochaines années 7 500 emplois en Tunisie, a affirmé le responsable. L’objectif est de doubler le nombre des entreprises allemandes opérant en Tunisie, lequel s’élève actuellement à 260 unités.

De son côté, Tony Verheijen, responsable de la BM pour la Tunisie, a indiqué que ce fonds fiduciaire va aider le pays à mettre en œuvre des réformes de 2ème génération nécessitant un appui technique complexe.

L’initiative CWAfrica, est dédiée à l’appui aux réformes en Tunisie. Elle vise à catalyser l’investissement privé en tant que levier pour une croissance économique durable.

Onze pays ont adhéré au pacte, à savoir l’Egypte, le Maroc, la Tunisie, l’Ethiopie, le Rwanda, le Bénin, la côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée-Conakry, le Sénégal et le Togo.

