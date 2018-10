Le président de la République, Béji Caid Essebsi, a fait savoir, mercredi 31 octobre, dans une déclaration à la presse tunisienne, qu’il a eu des rencontres et des discussions fructueuses avec l’ensemble des présidents des pays africains ayant pris part à la Conférence G20 – Compact with Africa (CwA), ainsi qu’avec la chancelière allemande, Angela Merkel, et la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde.

Il a indiqué, par ailleurs, que Merkel organise, mercredi 31 courant, un déjeuner, en son honneur, en tant que président de la Tunisie, “ce qui témoigne de la confiance allemande en notre pays”, a-t-il dit.

Essebsi s’est félicité des relations bilatérales excellentes avec l’Allemagne et aussi avec un grand nombre de pays de monde, estimant qu’il s’agit là du fruit du travail diplomatique engagé, depuis l’indépendance, avec le leader Habib Bourguiba.

“La Tunisie a toujours bénéficié d’une excellente réputation et d’une bonne image, qui s’est renforcée après la Révolution, avec l’engagement de notre pays dans une réelle transition démocratique”.

A rappeler que le président de la République a participé, mardi 30 octobre, à la Conférence G20-CwA, aux côtés de 10 autres chefs d’Etat africains, ainsi que de présidents des principales institutions financières internationales (BAD, FMI, BM), pour discuter les mécanismes et les moyens à mobiliser afin d’impulser les investissements dans le continent africain.