Rendez-vous incontournable de l’écosystème d’affaires en Tunisie, la conférence annuelle de l’Association Tunisienne des Investisseurs en Capital (ATIC) sera placée, pour sa troisième édition, sous le thème : «Le Capital Investissement et le financement de l’innovation».

Cette rencontre, qui se tiendra le jeudi 22 novembre prochain à Tunis, permettra de sensibiliser les participants à l’importance du rôle de l’innovation dans l’économie tunisienne et internationale ainsi que sa contribution à créer de la valeur et de l’emploi.

A noter au passage que le secteur du capital investissement a enregistré plus de 420 millions de dinars d’investissements en 2017, qui ont bénéficié à 184 projets et permis la création d’environ 6.500 postes d’emploi.

Afin d’enrichir le débat autour de cette thématique, cette 3ème édition se focaliser sur l’état des lieux de l’écosystème de l’innovation en Tunisie ainsi que sur l’évaluation du cadre juridique et réglementaire régissant l’innovation, suite notamment à la promulgation du Start Up Act, et surtout tenter d’apporter des réponses novatrices à travers le capital investissement en faveur d’un écosystème propice à l’investissement dans les projets innovants et porteurs de croissance.

Pour ce faire, la rencontre s’articulera autour de trois conférences plénières autour des axes suivants : l’écosystème de l’innovation en Tunisie, le rôle du capital investissement, les mécanismes de structuration et de financement de l’innovation.

Lors de ces séances plénières, plus de 25 intervenants prendront la parole, entre autres des responsables politiques de premier ordre, des dirigeants d’institutions financières nationales et internationales, des dirigeants d’entreprises, startuppers et investisseurs tunisiens et étrangers, mais également des experts internationaux conviés pour partager leurs réussites et expériences. Mais aussi engager un débat constructif sur le rôle du capital investissement dans le financement des projets innovants à haute valeur ajoutée et créateurs d’emplois.

L’objectif principal de l’ATIC est de promouvoir le capital investissement comme 2ème source de financement en haut de bilan des entreprises tunisiennes, tout en assurant l’instauration des meilleures pratiques du métier.

L’ATIC œuvre également à la promouvoir la profession du capital investissement en Tunisie auprès des pouvoirs publics, des investisseurs institutionnels et des différents intervenants dans l’écosystème entrepreneurial. Elle œuvre également au développement de partenariats avec les associations homologues dans le monde.

A propos de l’Association Tunisienne des Investisseurs en Capital

Créée dans le cadre de la loi 80-2003, l’ATIC est l’association professionnelle regroupant les principales structures du capital investissement actives en Tunisie (SICAR, sociétés de gestion de FCPR et de fonds d’amorçage, fonds de capital investissement).

L’ATIC compte à ce jour 47 membres.