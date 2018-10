Le coup d’envoi du Programme d’adaptation aux changements climatiques à Kairouan a été donné, jeudi 25 octobre, dans la délégation d’El Alaa.

Les localités de Sayada-nord, Msadine et Masyouta bénéficieront de ce programme qui aura un impact positif pour environ 9 mille habitants répartis sur 13 mille ha dans ces régions, selon le commissaire régional au développement agricole à Kairouan, Abdeljalil Afli.

Le programme sera réalisé sur une période de cinq ans, moyennant une enveloppe de 10 millions d’euros (plus de 30 MDT) octroyée par l’Agence française de développement, a-t-il ajouté.

L’objectif est de créer une nouvelle dynamique dans le développement agricole dans ces localités riches en ressources et en activités agricoles (élevage, culture des olives, des amandes et des plantes médicinales,..), mais elles présentent des indicateurs faibles liés à la détérioration des niveaux économique et social, à la surexploitation des ressources naturelles et leur enclavement, estime le directeur général de l’aménagement et de la préservation des terres agricoles au ministère de l’Agriculture, Hassen Chourabi.

Le programme d’adaptation aux changements climatiques est lancé, sur six ans, dans des zones vulnérables à Bizerte, au Kef, à Siliana, à Kairouan et à Sidi Bouzid, pour un financement de 56,11 millions d’euros (près de 183,599 MDT) alloué par l’AFD.

Il concernera notamment les localités de Arab, Sidi Issa (Bizerte) Msaïd-Sayeda Nord, Masyouta Hinchir nord, relevant de la délégation Lâala (Kairouan), Leksour, Aïn Fadhel (Le Kef), Laâyoun et Rihana (Sidi Bouzid) Kabel et Sidi Mansour (Siliana).

Ce programme vise à améliorer l’infrastructure et à favoriser le développement agricole et les projets générateurs de revenus, à préserver les ressources en eau et du sol à travers la mise en place d’une plateforme de dialogue réunissant les différents intervenants sur le plan local afin de préparer des projets et des plans d’aménagement territorial pour ces régions.